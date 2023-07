Phnom Penh (VNA) - Les partis politiques au Cambodge viennent de terminer une campagne électorale de trois semaines, du 1er au 21 juillet.S'adressant aux médias dans l'après-midi du 21 juillet, Tep Nytha, secrétaire général du Comité électorale nationale du Cambodge (NEC) a confirmé que la préparation des élections au Cambodge était achevée à plus de 90 %.Le NEC a déjà organisé les bureaux de vote et les bulletins de vote y seront livrés un jour avant les élections . Le NEC a collaboré avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense pour assurer la sécurité des opérations électorales.Selon la radio VAYO, les bulletins ont été imprimés depuis le 5 juillet avec plus de 13 millions d’unités.Le Cambodge mobilise près de 100.000 policiers pour assurer la sécurité, la sûreté et la coordination de la circulation pendant la campagne et les activités électorales.Selon le NEC, la prochaine élection de la 7e Assemblée nationale, près de 90.000 observateurs nationaux et plus de 200 observateurs internationaux participeront à la surveillance du processus électoral dans les bureaux de vote dans l’ensemble du pays. - VNA