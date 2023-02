Sur la base de la situation économique en 2022, l’Institut australien de recherche économique Lowy a donné une prévision du PIB (PPA) pour le Vietnam et d'autres pays du monde.

Les activités d'exportation de fruits et légumes sont dynamiques, promettant de nouvelles percées dans les temps à venir. Les fruits et légumes ont reçu plus de commandes que les autres produits agricoles.