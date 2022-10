Le Service de l'agriculture et du développement rural d'An Giang récompense les agriculteurs pour leurs réalisations exceptionnelles dans la production de riz japonais en 2022. Photo : VNA

An Giang (VNA) - La SARL japonaise Angimex-Kitoku élargira sa zone de production de riz japonais avec un contrôle des pesticides au service de l'exportation vers le marché européen en 2023.

C'est ce qu'ont déclaré le 26 octobre des dirigeants de cette société lors d'une conférence pour faire le bilan du programme de production de riz japonais en 2022 et définir le plan de production pour 2023.

Appréciant le programme de coopération dans la production de riz japonais entre l'Association provinciale des agriculteurs et la société Angimex-Kitoku, Nguyen Si Lam, directeur du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, a demandé à la société de soutenir les agriculteurs locaux en matière d'équipements, d'application de la haute technologie, dans la production, etc. -VNA