Le lac Hoa Binh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre des activités de coopération du Programme hydrographique international (PHI), le 25 novembre, l'Institut de météorologie, d'hydrologie et de changement climatique (relevant du ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ont organisé en présentiel et en ligne un colloque intitulé "Méthodologie d'analyse hydrologique".

Selon la prof. associée-docteure Huynh Thi Lan Huong, directrice adjointe de l'Institut de météorologie, d'hydrologie et de changement climatique, ce colloque a fourni les bases et les connaissances nécessaires pour élargir la coopération au sein de la communauté scientifique internationale afin de résoudre les problèmes d'hydrologie et de sécurité de l'eau.

Lors du colloque, des gestionnaires et scientifiques internationaux travaillant dans le domaine des ressources en eau, notamment sa gestion, ont discuté de questions telles qu'activités de recherche et de formation en hydrologie, situation et mesures pour les problèmes hydrologiques connexes. En outre, ils ont proposé quelques idées pour construire une méthodologie d'analyse hydrologique avec comme sujets principaux la prévision des inondations, l'alerte et la prévision de la sécheresse, l'impact du changement climatique sur les ressources en eau, etc. -VNA