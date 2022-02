Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé mardi aux ministères et secteurs de prendre efficacement des solutions pour rouvrir les activités touristiques et assurer la sécurité selon l’esprit d’une adaptation sûre, flexible et un contrôle efficace du COVID-19.



Lors d’une réunion le 15 février sur la réouverture des activités touristiques, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung a déclaré qu’avec des résultats encourageants du programme pilote d’accueil des touristes internationaux, le ministère a accepté l’accueil des touristes étrangers dans toutes les localités éligibles. Depuis le lancement d'un programme pilote du novembre dernier au 10 février, le Vietnam a accueilli 8.967 touristes étrangers.



Lors de la réunion, des délégués ont discuté et élaboré un plan pour rouvrir des activités touristiques dans le contexte de nouvelle normalité à partir du 15 mars prochain.



Selon ce plan, les mesures de contrôle des entrées au Vietnam prises depuis l’apparition de l'épidémie en 2020 devraient être levées. Elles devraient être remplacées par des solutions visant à contrôler l'épidémie selon la direction du gouvernement et du Premier ministre, notamment le respect du message dit des "5K" du ministère de la Santé (Khẩu trang: masque; Khử khuẩn: désinfection; Khoảng cách: distanciation physique; Không tập trung: pas de rassemblement; Khai báo y tế: déclaration médicale) à tout moment et n'importe où.

Touristes à Tam Côc dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA



Les ministères et secteurs proposeront au gouvernement de cesser d’imposer des restrictions sur la demande de visas d'entrée pour les visiteurs internationaux à partir du 15 mars et d’appliquer la délivrance de visas comme l’avant l’épidémie, dont les visas électroniques, l’exemption unilatérale et bilatérale de visa.



Pour arriver au Vietnam, les visiteurs étrangers devraient répondre aux régles du ministère de la Santé et présenter des résultats de test négatifs pour le SARS-CoV-2 avant de monter à bord des avions.



Les ministères et secteurs sont tombés d’accord avec la proposition du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, selon laquelle les touristes étrangers au Vietnam devraient souscrire une assurance pour bénéficier d’une indemnité de 10.000 dollars en cas de traitement anti-COVID-19 au Vietnam.



A l’issue de la réunion, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme travaillera avec d’autres ministères et secteurs concernés pour fournir des instructions opportunes et détaillées sur la réouverture des activités touristiques. -VNA