Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Institut central de gestion économique (CIEM) relevant du ministère du Plan et de l'Investissement et l'Ambassade du Danemark au Vietnam ont organisé le 19 août à Hanoï un séminaire pour annoncer le rapport « Modèle d'économie circulaire : expérience internationale et application au Vietnam ».

L’événement vise à partager les résultats de la recherche sur la situation actuelle et les solutions pour développer des modèles d’économie circulaire au Vietnam.

Au Vietnam, la Stratégie décennale de développement socio-économique pour 2021-2030 a également défini l'objectif de construire une économie verte, circulaire et respectueuse de l'environnement et d’encourager le développement du modèle d’économie circulaire.

La stratégie a également défini la tâche de développer une feuille de route, des mécanismes, des politiques et des lois pour former et exploiter un modèle d'économie circulaire. Afin de concrétiser ces politiques, le Premier ministre a pris la décision N° 687/QD-TTg du 7 juin 2022 approuvant le projet de développement de l'économie circulaire au Vietnam.

Lors du séminaire, Nguyen Hoa Cuong, directeur adjoint de CIEM, a déclaré que le Vietnam a vu de nombreuses entreprises transformer leurs modèles commerciaux dans le sens d’une économie circulaire telles que Vinamilk, Nestlé, Coca Cola, Lagom Vietnam, Duc Giang Chemical…

Selon CIEM, le gouvernement devrait promouvoir l'intégration des solutions d'économie circulaire et de développement des entreprises circulaires dans le plan de développement socio-économique.

Il faudrait également promulguer des politiques spécifiques sur le soutien des ressources aux entreprises et à l’édification d'un système de critères et de normes, ainsi que d'instructions détaillées sur l'application du modèle d'économie circulaire pour les entreprises par domaines...

Du côté des entreprises, elles devraient développer activement des stratégies à long terme pour la transformation des modèles commerciaux traditionnels en modèles d’économie circulaire…-VNA