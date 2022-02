L'accueil de touriste à Da Nang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors du point presse périodique du ministère des Affaires étrangères tenu le 17 février à Hanoï, partageant des informations avec la presse sur la politique des visas pour les touristes étrangers entrant au Vietnam, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a déclaré:



Récemment, le gouvernement a chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de convenir prochainement la réglementation sur l'accueil des touristes internationaux ; d’achever les plans de réouverture des activités touristiques ; de travailler spécifiquement avec le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères et les ministères et branches concernés pour avoir des rapports détaillés pour les soumettre au gouvernement et au Premier ministre sur les politiques de visa appliquées aux visiteurs étrangers entrant au Vietnam.

Fondamentalement, les contenus sur les procédures et les personnes attribuées de visa se conforment aux réglementations en vigueur au Vietnam telles que la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam.



Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères coordonnera étroitement avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour finaliser les plans de réouverture des activités touristiques ainsi que pour élaborer des politiques de visas pour les touristes entrant au Vietnam.

Selon la porte-parole, au 16 février, 14 pays et territoires ont accepté de reconnaître les passeports vaccinaux du Vietnam : le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Inde, la Biélorussie, le Cambodge, les Philippines, la Palestine, les Maldives, la Nouvelle-Zélande, le Sri Lanka, l'Égypte et la Turquie.

«Certains autres partenaires envisagent également, discutent activement en matière de détails techniques pour confirmer bientôt avec nous. Le ministère des Affaires étrangères ainsi que les agences de représentation du Vietnam à l'étranger échangent activement avec des pays pour promouvoir la reconnaissance officielle du passeport vaccinal du Vietnam, dans l'esprit de créer des conditions favorables à la circulation des citoyens», a-t-elle dit.

Le Vietnam reconnaît actuellement les formes de certificat de vaccination, également appelés passeports vaccinaux, de 79 pays et territoires. Ces formes ont été officiellement notifiés par le ministère des Affaires étrangères des pays et territoires et les missions de représentation étrangère au Vietnam au ministère des Affaires étrangères du Vietnam. - VNA