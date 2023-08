Photo d'illustration: VNA







Selon lui, le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé à l'Association vietnamienne de l'alimentation et aux commerçants de se conformer strictement aux dispositions du Décret n° 107/2018/ND-CP du gouvernement concernant les activités d'exportation de riz.



Il est ainsi nécessaire à l'Association vietnamienne de l'alimentation et les commerçants de maintenir régulièrement le niveau minimum des réserves, d’assurer l'équilibre entre les exportations et la consommation intérieure, contribuant à stabiliser les prix du paddy et du riz sur le marché national.



Ils doivent présenter des rapports sur les stocks de paddy et de riz, la situation concernant la signature et l’exécution des contrats d'exportation conformément aux réglementations en vigueur, surveiller de manière proactive la situation du marché mondial pour élaborer des plans appropriés.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce a également demandé aux autorités des provinces et grandes villes d'exhorter les entreprises locales à assurer l'approvisionnement du marché d'ici la fin de l'année.



Les organes compétents doivent suivre et contrôler la production, la circulation et la commercialisation du paddy et du riz dans les localités, traiter strictement les cas de spéculation et les actes provoquant la montée irraisonnable des prix et l'instabilité du marché national.

Des agriculteurs récoltent du riz dans le delta du Mékong. Photo: VNA



Selon Tran Quoc Toan, un projet de décret modifiant et complétant le Décret n° 107/2018/ND-CP du gouvernement concernant les activités d'exportation de riz, est en train d’être finalisé, dans le but de créer un climat d’affaires transparent, juste et favorable.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce se coordonne avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour exploiter les mécanismes préférentiels des accords de libre-échange (ALE) auxquels le pays est membre, afin de diversifier les marchés et d’améliorer la compétitivité du riz vietnamien.



Parallèlement, le ministère aide les commerçants et exportateurs de riz à améliorer leurs capacités, tout en renforçant la promotion du commerce et la coopération avec les marchés traditionnels tels que les Philippines, l'Indonésie, l’Afrique et la Chine. Il cherche également à promouvoir les exportations de riz de haute qualité vers l'UE, la République de Corée, les États-Unis … -VNA