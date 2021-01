Hanoï, 14 janvier (VNA) - Le Vietnam restera au centre des chaînes d'approvisionnement asiatiques et l'un des destinations de fabrication les plus compétitifs de la région Asie-Pacifique, ont déclaré des analystes de l'Economist Intelligence Unit (EIU) du groupe britannique The Economist dans un rapport sur le pays publié le 13 janvier.

Photo d'illustration : VNA

Le rapport intitulé « Étoile montante: le rôle du Vietnam dans les chaînes d'approvisionnement changeantes de l'Asie », était axé sur l'évaluation du marché du travail du Vietnam, la politique d'attraction des investissements et les relations commerciales.

En conséquence, l’augmentation des salaires dans le secteur manufacturier peu qualifié sera maintenue à un rythme modéré par rapport aux concurrents régionaux du Vietnam. Cependant, la main-d’œuvre spécialisée dans les professions de la fabrication et des services restera rare.



Dans le domaine de l'investissement, les fabricants de haute technologie continueront à bénéficier d'incitations pendant de nombreuses années. En outre, le Vietnam a adhéré à de nombreux accords commerciaux et entretenu de bonnes relations avec ses partenaires commerciaux, contribuant ainsi à réduire les coûts de transaction pour les entreprises locales.



L'analyste principal de l'EIU, John Marrett, a déclaré que les politiques fiscales et d'investissement direct étranger ainsi que les mesures de contrôle du commerce extérieur et des changes sont les principales forces du climat des affaires vietnamien par rapport aux autres pays de la région. Celles-ci sont soutenues par la stabilité politique intérieure du pays, qui est supérieure à celle de la plupart des autres pays d’Asie du Sud-Est ayant un niveau de développement économique similaire, a-t-il ajouté.

L'EIU est une organisation mondiale de premier plan pour la recherche, la prévision et l'analyse économiques et commerciales. - VNA