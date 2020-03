Hanoi (VNA) - Une rencontre entre les responsables des institutions internationales à Hanoï, des épouses de diplomates et des dirigeantes vietnamiennes, a été organisée mercredi, 4 mars, à Hanoï en présence du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh.

Photo : VNA

L’évènement a été co-organisé par la Mission des femmes du syndicat du ministère des Affaires étrangères, le groupe informel des ambassadeurs pour l’égalité des genres et le Cercle des femmes de l’ASEAN de Hanoï (AWCH), à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars.

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a affirmé que la promotion de l’égalité homme-femme et le renforcement de la visibilité des femmes dans la société constituent deux des priorités du gouvernement vietnamien.

Le Vietnam appliquera les initiatives concernant les femmes et les petites filles en 2020, année durant laquelle le pays assume la présidence de l’ASEAN et agit en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, a-t-il souligné.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a hautement apprécié la coopération étroite des ambassadeurs, en particulier de l’AWCH à Hanoi avec le ministère des Affaires étrangères et les agences concernées, contribuant à améliorer l'égalité des sexes au Vietnam, ainsi à la réalisation des lignes directrices et des politiques du Vietnam sur la promotion de l'égalité des sexes

Pour sa part, le Coordonnateur de l’ONU-Vietnam et co-président du groupe informel des ambassadeurs pour l’égalité des genres à Hanoï, Kamal Malhotra a salué les actions de la diplomatie vietnamienne en faveur de cette lutte. L’ONU soutiendra les initiatives vietnamiennes proposées au Conseil de sécurité, à l’ASEAN et à la 41e Assemblée interparlementaire de l’ASEAN, a-t-il promis. - VNA