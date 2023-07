La valeur des exportations de riz au premier semestre de l'année atteint 383 millions de dollars. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Bien que les exportations de marchandises rencontrent encore de nombreuses difficultés, il y a eu quelques bons signes au cours des deux derniers mois. Les entreprises et les agences de gestion de l'État mettent activement en œuvre des solutions pour faire rebondir les exportations.



Les exportations de marchandises au premier semestre ont diminué d'environ 12% par rapport à 2022 mais en mai et en juin, elles ont enregistré une croissance par rapport au mois précédent. Grâce à cela, les exportations ont représenté environ 88% du niveau connu pendant la même période de l’année dernière, a déclaré Trân Thanh Hai, chef adjoint du Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce.



Les exportations de plusieurs produits ont obtenu des résultats élevés, dont celles de légumes et de fruits en hausse de 64% et celles de riz de 34% en rythme annuel. C'est un résultat très encourageant, démontrant les efforts des entreprises pour la diversification des marchés, ainsi que la reprise des activités d'exportation, a fait savoir Trân Thanh Hai.



La raison de la baisse des exportations est l’inflation élevée et le ralentissement économique sur les principaux marchés d'exportation, outre la concurrence croissante entre les exportateurs. De plus, des chaînes d'approvisionnement n'ont pas été entièrement rétablies en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine ainsi que de la concurrence stratégique entre les puissances.

Photo: nhandan.vn



Ainsi, atteindre l'objectif de croissance des exportations de 6% en 2023 est extrêmement difficile. Par conséquent, le ministère de l'Industrie et du Commerce continue à aider les entreprises à tirer parti des accords de libre-échange (ALE) et à accéder aux réseaux de distribution étrangers, à accélérer les activités de promotion du commerce, à renforcer les exportations via les plateformes de commerce électronique…



Toujours selon Trân Thanh Hai, le Vietnam a de l'expérience dans le traitement de situations similaires. C'est donc à ce stade que les entreprises doivent continuer à appliquer les expériences et les leçons apprises pour être en mesure de proposer des stratégies appropriées pour leurs activités commerciales.



En particulier, une attention particulière devrait être accordée aux nouvelles barrières commerciales. Les exemples incluent les recours commerciaux et les mesures environnementales. Surtout maintenant, les politiques sur le commerce vert auront un impact important sur les activités commerciales futures. -VNA