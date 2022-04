A l'école de réhabilitation fonctionnelle et de formation professionnelle pour handicapés du district de Tien Lu. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a fait de grands efforts pour prendre en charge environ 700.000 enfants handicapés, notamment des mesures pour améliorer l'efficacité des politiques qui les soutiennent

Le Vietnam a été le premier pays d'Asie et le deuxième au monde à ratifier la Convention internationale relative aux droits de l'enfant en 1989, et le 118e signataire de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées en 2007.

Soutenir les compétences de vie des enfants handicapés. Photo : VNA

Au cours de ces dernières années, une série de politiques et programmes ont été promulgués et révisés par le Parti et l'État afin de construire un corridor juridique et servir de base pour assurer et promouvoir l'application effective des droits des enfants en général et les enfants handicapés en particulier.

La Constitution de 2013 consacre un chapitre aux droits de l'homme avec des réglementations spéciales sur les droits des enfants, y compris ceux en situation de handicap. Entre-temps, la loi sur les enfants de 2016 a également créé un cadre juridique fondamental pour garantir le plein respect des droits de tous les enfants, avec des stipulations plus alignées sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées. D'autres lois ont également été revues et mises à jour pour mieux répondre aux exigences des pratiques et normes internationales relatives aux droits des enfants et des enfants handicapés en particulier.



En particulier, la loi sur les personnes handicapées, qui a été adoptée en 2010, a marqué une étape importante concernant la position des enfants handicapés dans la société, montrant les efforts et la détermination du Parti et de l'État à les aider à s'intégrer dans la société. Des politiques de soutien en matière de protection sociale, de santé, d'éducation, de formation professionnelle, d'emploi et d'activités culturelles et sportives ont également été promulguées pour leur assurer un bon accès aux services de soins, de protection et d'éducation dans la communauté.

Les ministères, les secteurs et les localités ont également uni leurs efforts pour prendre en charge les enfants handicapés en mettant efficacement en œuvre les politiques.

Afin d'améliorer l'efficacité des politiques, en particulier dans les zones reculées et montagneuses, le 29 octobre 2018, le Premier ministre a pris la décision n° 1438/QD-TTg approuvant un projet d'aide aux enfants handicapés dans l'accès aux services de soins, à la protection et à l'éducation dans la communauté au cours de la période 2018-2025.

Le projet s'est fixé comme objectif qu'en 2025, tous les enfants handicapés aient accès aux services et opportunités nécessaires pour exercer pleinement leurs droits. Le projet entre dans sa deuxième phase avec de nombreux objectifs spécifiques.

Cependant, jusqu'à présent, la sensibilisation du public aux droits des enfants handicapés reste modeste, alors qu'il y a un manque d'écoles spécialisées offrant des services de soins et d'éducation pour les enfants handicapés, et que les centres de soins et de formation professionnelle pour eux ont rencontré de nombreuses difficultés en matière d'infrastructure et personnels.

Le travail de soutien aux enfants handicapés doit bénéficier davantage d’assistance de la part de la communauté et de la société afin que les enfants handicapés puissent avoir une vie meilleure et s'intégrer en toute confiance dans la communauté. -VNA