Panorama de l'événement organisé dans l’après-midi du 29 juin dans la ville de Ben Tre. Photo: VNA



Ben Tre (VNA) - Au cours du second semestre 2023, le secteur des assurances de la province de Ben Tre (Sud) vise une participation d’au moins 10.000 personnes supplémentaires à l'assurance sociale.



C’est ce qu’a déclaré le directeur de la Sécurité sociale de la province de Ben Tre, Duong Van Thang, lors de la célébration de la Journée vietnamienne de l'assurance maladie (1er juillet) et de la conférence sur le lancement des tâches pour le second semestre 2023.



Toujours lors de cet événement organisé dans l’après-midi du 29 juin dans la ville de Ben Tre, Duong Van Thang a indiqué que le secteur local des assurances visait également une participation de 10.000 personnes à l’assurance chômage et de 33.000 personnes à l’assurance maladie, d’ici la fin de l’année.



Selon le directeur de la Sécurité sociale de la province de Ben Tre, fin juin 2023, la province comptait 1.197.950 personnes couvertes par l'assurance maladie, représentant 92,46% de la population locale; 111.121 par l’assurance sociale (14,6% de la population active); 90.554 par l’assurance chômage (1,9%).



En particulier, la totalité des personnes issues de ménages en voie de paupérisation de la province ont obtenu des cartes d'assurance-maladie.



La vice-présidente du Comité populaire de la province de Ben Tre, Nguyen Thi Be Muoi, également cheffe adjointe permanente du Comité provincial de pilotage pour la mise en œuvre des politiques provinciales de sécurité sociale et d’assurance maladie, a appelé à renforcer la communication pour encourager les gens à participer à l'assurance maladie. Elle a également insisté sur la nécessité de mobiliser les ressources sociales pour soutenir l’accès des personnes en difficulté aux cartes d’assurance maladie.



Nguyen Thi Be Muoi a en outre suggéré que la Sécurité sociale provinciale collabore avec les unités membres du Comité provincial de pilotage pour la mise en œuvre des politiques provinciales de sécurité sociale et d’assurance maladie, pour continuer à revoir, réduire et simplifier les procédures administratives, assurer aux mieux les intérêts et augmenter le niveau de satisfaction des personnes couvertes par l'assurance sociale, l'assurance maladie, l'assurance chômage, et prévenir toutes fraudes…



A cette occasion, sept collectifs et trois individus ayant eu des réalisations remarquables dans la mise en œuvre des politiques et des lois sur l'assurance sociale et l'assurance maladie dans la province de Ben Tre, ont reçu le certificat de mérite du directeur général de la Sécurité sociale du Vietnam.



Le Comité provincial de pilotage pour la mise en œuvre des politiques provinciales de sécurité sociale et d’assurance maladie, a également lancé une campagne de soutien financier pour l'octroi de cartes d'assurance maladie aux personnes pauvres ou en voie de paupérisation en 2024.-VNA