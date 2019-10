Hanoï (VNA) - Le pont Long Bien est un ouvrage historique et un symbole emblématique pour les Hanoïens. Cependant, depuis des années, les déchets sont revenus s'accumuler au-dessous du pont. Un nettoyage a récemment été organisé par le groupe environnemental Keep Hanoi Clean et une délégation de l’Union européenne au Vietnam pour rendre cet espace plus propre. -VNA