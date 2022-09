Des délégués de Cao Bang participent à la visioconférence. Photo: VNA

Cao Bang (VNA) – Le 23 septembre, les provinces frontalières vietnamiennes de Cao Bang, Lang Son, Ha Giang et Quang Ninh, et le Département de l’Education de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), ont organisé une visioconférence sur l’éducation et la formation professionnelle.



Chaque année, le Guangxi accorde à ces quatre provinces frontalières du Vietnam de 18 à 25 bourses chacune pour des formations universitaires ou postuniversitaires. Les provinces de Lang Son et Ha Giang accordent de 2 à 5 bourses à des étudiants du Guangxi pour un cursus universitaire à l'Université des sciences sociales et humaines (Université nationale du Vietnam à Hanoï).



Lors de la visioconférence, les deux parties ont discuté du règlement des problèmes liés aux dossiers de bourses et études des étudiants étrangers dans le contexte de COVID-19, de la poursuite et du renforcement des programmes de bourses sur la formation des ressources humaines…



Les deux parties ont signé un protocole d'accord, convenant de continuer à maintenir le mécanisme d'échange périodique dans le domaine de l'éducation entre le Guangxi (Chine) et ces quatre provinces frontalières du Vietnam, d’établir un mécanisme de liaison et de coordination entre les deux parties.-VNA