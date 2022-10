Hanoï (VNA) - Placer le peuple au cœur du développement est une orientation stratégique et une philosophie d'action continue du Vietnam dans son processus de développement national.

Le Vietnam s'efforce de protéger et de promouvoir les droits de tous et de contribuer aux valeurs communes des droits de l'homme. Photo: tuyengiao.vn

Ainsi, la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025 illustre sa politique constante de protéger et promouvoir les droits humains fondamentaux et sa volonté de contribuer plus activement aux activités de ce Conseil.

Depuis la fondation du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 15 mars 2006, le Vietnam a participé de manière active et responsable à ses activités. Son succès en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2014-2016 a contribué à protéger les intérêts nationaux, à améliorer la position et le prestige du pays.

Les pays occidentaux, les pays en développement ont tous apprécié le rôle du Vietnam au sein du Conseil des droits de l'homme. Le Vietnam a joué le rôle de médiateur dans les négociations de plusieurs cas et ses opinions ont été entendues.

En tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour 2014-2016, le Vietnam a promu le dialogue et la coopération. Photo: VNA

Le Vietnam a en outre promu plusieurs initiatives empreintes de son identité. Il a également participé à la co-rédaction et au co-parrainage de dizaines de résolutions du Conseil des droits de l'homme au cours de cette période. De plus, il a promu une approche équilibrée, progressiste et axée sur l'homme sur diverses questions, telles que les droits à la santé reproductive, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et l'élimination de la discrimination et de la violence fondées sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle, etc.

Après un premier mandat avec de nombreuses réalisations au Conseil des droits de l'homme, le Vietnam continue de mener activement de nombreuses activités pour promouvoir les droits de l'homme. En mars 2022, le Vietnam a publié un rapport volontaire à mi-parcours à soumettre au Conseil des droits de l'homme.

En 2020, avec 112 membres des Nations Unies participant au coparrainage, le Vietnam a pour la première fois proposé et promu l'adoption par consensus d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies pour désigner le 27 décembre de chaque année comme la Journée internationale de préparation aux épidémies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh annonce l'engagement du Vietnam à atteindre "zéro émission nette" d'ici 2050 lors de la COP26. Photo: VNA



Lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) en novembre 2021, le Premier ministre Pham Minh Chinh a annoncé l'engagement du Vietnam à atteindre "zéro émission nette" d'ici 2050. Il s'agit d'un tournant historique dans sa politique de riposte au changement climatique, faisant du Vietnam l'un des pays leaders en matière d'engagements de réduction d'émissions.

Lors de la réunion de haut niveau dans le cadre de la 46e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en février 2021, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a officiellement annoncé la candidature du Vietnam en tant que seul candidat de l'ASEAN.

Lors de la 51e session du Conseil des droits de l'homme, qui s'est tenue du 12 septembre au 7 octobre 2022, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a souligné les priorités et les engagements du Vietnam dans sa candidature au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2023- 2025. Photo: VNA

En mars 2022, lors de la réunion de haut niveau dans le cadre de la 49e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a présenté le message de la candidature et des principes d'action du Vietnam: "Respect et compréhension - Dialogue et coopération - Tous les droits de l'homme pour tous".

La candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025 s'inscrit dans la continuité de la politique étrangère du Parti et de l'État, affirmant que le Vietnam est un membre actif et responsable de la communauté internationale. C'est aussi l'occasion pour le Vietnam de transmettre à ses amis internationaux un message sur sa politique transversale : "le peuple est le centre et le moteur du développement". -VNA