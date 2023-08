Hanoi (VNA) - Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam en janvier 2021 a défini une diplomatie intégrale et moderne basée sur trois piliers : la diplomatie du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire.

Le membre du Comité central du Parti, chef du Commission centrale des Relations extérieures, Le Hoai Trung. Photo : VNA

Abordant la moitié du mandat du 13e Congrès nationale du Parti, le membre du Comité central du Parti, chef du Commission centrale des Relations extérieures, Le Hoai Trung, a écrit : « Les activités extérieures et l'intégration internationale continuent d'être élargies et ont obtenu de nombreux résultats importants, contribuant à consolider et à renforcer la position et le prestige de notre pays sur la scène internationale ».

Selon l'article, la première conférence nationale sur les affaires extérieures (14 décembre 2021), organisée par le Bureau politique et le Secrétariat sous la direction du secrétaire général Nguyen Phu Trong, fut un événement historique, d'une signification à long terme et profonde, dans l'organisation de la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti dans le domaine des affaires extérieures.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong prend la parole lors de la première conférence nationale sur les affaires étrangères, le 14 décembre 2021.  Photo : VNA

S'exprimant lors de la conférence, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a déclaré que le Vietnam a construit un environnement des affaires extérieures et de la diplomatie tout à fait unique de l'époque Ho Chi Minh, imprégnée de l'identité du "bambou vietnamien". En ce qui concerne les orientations et les tâches fondamentales des affaires extérieures, le secrétaire général a souligné que "nous devons construire une nouvelle position du Vietnam dans le traitement et la gestion de nos relations bilatérales et multilatérales".

S'exprimant lors du 7e Plénum du CC du PCV (8e mandat, 17 mai 2023) sur les résultats des travaux à mi-parcours, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a apprécié que les affaires extérieures et l'intégration internationale continuent d'être largement ouvertes, avec de nombreux résultats importants, rehaussant la position et le prestige du pays sur la scène internationale.

Ces résultats sont encore plus significatifs dans le contexte où la situation politique et économique mondiale a connu de nombreuses évolutions rapides et compliquées, notamment une concurrence stratégique de plus en plus féroce et le conflit en Ukraine, la pandémie de COVID-19.

Selon l'article du vice-ministre Le Hoai Trung, rien que des affaires extérieures, depuis le 13e Congrès national jusqu’en juillet 2023, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a présidé 98 activités extérieures, dont la visite officielle en Chine, des entretiens en face à face ou en ligne, des réunions, des séances de travail, la participation à des conférences internationales avec des dirigeants du Parti, de l'État et des organisations internationales.

La force de secours et de sauvetage de l'Armée populaire du Vietnam commence des travaux de recherche et de sauvetage pour les victimes du tremblement de terre dans la province de Hatay, en Turquie. Photo : VNA

Outre les activités extérieures des hauts dirigeants du Parti, du gouvernement et de l'Assemblée nationale, la permanence du Secrétariat a présidé et participé à plus de 50 activités extérieures. Parallèlement, il y a eu des activités des membres du Bureau politique et des membres du Secrétariat, des chefs des Commissions et des agences du Parti, des organisations politiques, des membres du Bureau politiques, des membres du Comité central du Parti communiste du Vietnam, et des Comités provinciaux du Parti du ressort central.

Mettant en œuvre l’option du 13e Congrès national du PCV sur l'augmentation du niveau des affaires extérieures multilatérales, les activités dans ce domaine ont continué d'être mises en œuvre activement et efficacement, démontrant la responsabilité internationale et la nouvelle position du Vietnam. Notamment, le Vietnam a terminé avec succès un mandat de deux ans en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (2020 - 2021), a été élu à un certain nombre de mécanismes importants de l'ONU tels que vice-président des Nations Unies de l'Assemblée générale, du Conseil des droits de l'homme et de l'Organisation pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Le Vietnam a montré son rôle proactif et actif dans le maintien de la solidarité avec les pays de l'ASEAN, la résolution de problèmes complexes nouvellement posés, la construction de nouvelles visions, le développement de relations avec des partenaires et l'amélioration du rôle du Forum économique Asie-Pacifique (APEC) et des mécanismes de coopération du Mékong.

Ceci montre la haute responsabilité du Vietnam dans les efforts conjoints de la communauté internationale pour prévenir, lutter et répondre aux changements climatiques, pour les intérêts communs et les intérêts à long terme du pays.

Les opérations de maintien de la paix de l'ONU et de relèvement après le tremblement de terre en Turquie (février 2022) ont été très appréciées par la communauté internationale.

Dans l'ensemble des activités bilatérales et multilatérales des affaires extérieures, le Vietnam, en collaboration avec les pays voisins, a bien géré et maintenu une frontière terrestre de paix, d'amitié et de développement, est déterminé à protéger résolument sa souveraineté, ses droits souverains et juridiques en mer, s'efforce de promouvoir la coopération et négocier la délimitation maritime.

Le développement positif des relations bilatérales et multilatérales crée des conditions favorables aux efforts de mise en œuvre de la diplomatie économique pour conseiller sur les politiques, profiter et construire de nouveaux cadres de coopération économique, commerciale, d'investissement bilatérale ou multilatérale, mobiliser les ressources internationales.

Le Vietnam a obtenu le soutien important de la communauté internationale en matière de connaissances, d'expériences, de médicaments et d'équipements médicaux pour contrôler la pandémie de COVID-19, et a apporté des aides à nombreux pays, ce qui été salué par la communauté internationale. En 2021, le fonds d'investissement étranger total enregistré a atteint plus de 31 milliards de dollars, le commerce extérieur plus de 668 milliards de dollars. En 2022, ces chiffres ont été respectivement de 27 et 730 milliards de dollars.

Les résultats importants des affaires extérieures et de l'intégration internationale au cours dupremière moitié du mandat du 13e Congrès national constituent une base importante pour que ce travail continue à contribuer activement à la mise en œuvre des tâches clés dans la seconde moitié du 13e mandat du Parti comme déterminées par la Conférence centrale à mi-mandat. - VNA