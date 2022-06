Hanoï, 27 juin (VNA) - Fournir des informations au public par le biais de canaux de communication numériques est devenu populaire maintenant. Le faire pour des informations officielles est actuellement une tendance courante parmi les agences de presse à l'ère du numérique.

La journaliste Vu Viet Trang, directrice générale de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA).

La journaliste Vu Viet Trang, directrice générale de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), a fait quelques commentaires sur les tendances de la communication à l'ère numérique et a souligné les orientations pour que la VNA maintienne sa stature d'agence de médias grand public dans le cyberespace.

Fournisseur d'informations grand public dans le cyberespace

Le nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux au Vietnam s'élève actuellement à environ 73,6 millions, dont 95 % utilisent Facebook.

Le nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux au Vietnam s'élève actuellement à environ 73,6 millions, dont 95 % utilisent Facebook. Pendant ce temps, les utilisateurs actifs mensuels de Zalo, une plate-forme de médias sociaux du Vietnam, ont atteint 74,7 millions en février de cette année, plus que les 67,8 millions d'utilisateurs de Messenger du propriétaire de Facebook, Meta.

Selon Mme Vu Viet Trang, via les réseaux sociaux, les agences de presse peuvent rapidement prendre connaissance d'informations erronées ou mal intentionnées afin d'apporter des corrections. La présence massive des organes de presse dans le cyberespace a encouragé les internautes à aider à diffuser et à transformer leurs informations officielles en flux d'information grand public.

La journaliste Vu Viet Trang, directrice générale de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Dans le courant d'une forte transformation numérique, la plupart des agences de presse sont passées à un modèle multimédia, a-t-elle souligné, notant que les réseaux sociaux sont un canal pour les agences de presse pour faire la publicité de leurs "marques" et produits d'information, puis attirer le public vers leurs actualités traditionnelles et typiques.

VNA et la stratégie de construction de plateformes numériques

La directrice générale de la VNA a déclaré que les services d'information source et les unités de presse et de publication de la VNA avaient fortement réformé à la fois le contenu et les formats des informations.

Ils ont lancé de nouveaux types d'informations telles que l'infographie, la forme longue (qui combine texte, photo, vidéo et diagramme dans un produit), le mégastory (qui combine audio, vidéo, photo et données affichées à l'aide de la technologie numérique) et la chronologie (informations affichées dans la chronologie). Ils vulgarisent également activement des informations sur le Vietnam dans plusieurs langues telles que le vietnamien, le chinois, le russe, l'anglais, le français et l'espagnol sur les applications de médias sociaux tout en diversifiant les moyens de diffuser des informations pour les étrangers, aidant à remplir le rôle de la VNA en tant qu'agence de presse clé pour le service extérieur du Vietnam.

La VNA possède actuellement 14 pages Facebook vérifiées chargées de diffuser des informations officielles et les réalisations du pays en matière de réforme et de développement nationaux.

La VNA possède actuellement 14 pages Facebook vérifiées chargées de diffuser des informations officielles et les réalisations du pays en matière de réforme et de développement nationaux. Les pages de fans en langue étrangère se sont également révélées efficaces dans l'exécution de tâches de communication, selon Mme Vu Viet Trang.

Elle a déclaré que la VNA utilise les plateformes numériques comme un canal efficace pour distribuer des informations multimédias et multilingues aux utilisateurs du monde entier.

Lors d'une conférence sur le développement des contenus de Video sur les plateformes numériques.

En tant que journal électronique national pour le service extérieur, VietnamPlus renforce l'accès des utilisateurs aux plateformes numériques. Outre ses pages de fans sur Facebook, il a également créé des comptes sur d'autres plateformes populaires telles que Zalo, TikTok, MyClip, Twitter et YouTube.

Les nouvelles officielles de la VNA partagées sur les réseaux sociaux par VietnamPlus ont grandement aidé à lutter contre les fausses nouvelles et les mauvaises intentions, a-t-elle déclaré.

La responsable a ajouté que d'autres unités d'information pour les étrangers de la VNA tels que Vietnam Illustré, Viet Nam News et VNews ont également fortement capitalisé sur Internet pour diffuser des informations aux lecteurs, en particulier aux Vietnamiens et aux étrangers du monde entier.

D'autres unités d'information pour les étrangers de la VNA tels que Vietnam Illustré, Viet Nam News et VNews ont également fortement capitalisé sur Internet pour diffuser des informations aux lecteurs, en particulier aux Vietnamiens et aux étrangers du monde entier.

Mme Vu Viet Trang a souligné que les agences de médias grand public sont toujours les endroits où les lecteurs recherchent des informations vérifiées et précises, elles doivent donc défendre leurs avantages et leurs objectifs afin de devenir également des sources d'information grand public dans le cyberespace.

En plus de fournir des informations précises, les agences de presse doivent également couvrir la mise en œuvre des politiques et rendre compte des opinions et évaluations objectives des autorités, des experts et des groupes concernés afin que le public puisse avoir une vue d'ensemble des problèmes, a-t-elle poursuivi.

Comme les réseaux sociaux ne sont pas des copies des agences de presse, la prudence s'impose et les informations doivent être précises lors de la publication de nouvelles sur ces plateformes, contribuant ainsi à optimiser les avantages des médias sociaux comme les interactions, les commentaires et les partages pour effectuer des tâches politiques de manière efficace, a ajouté la directrice générale de la VNA.- VNA