Hanoï (VNA) - La prise en charge et la protection des droits et intérêts légitimes des femmes dans la famille comme dans la société, constituent une politique constante du Parti et de l'État.

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le Président Hô Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, a proclamé la Déclaration d'Indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. La première Constitution qui a été promulguée en 1946, affirme l'égalité homme-femme en soulignant que "Les femmes sont égales aux hommes à tous égards".

Des femmes militaires vietnamiennes participent à des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Photo:



Selon l'article 24 de la Constitution de 1959, les femmes en République démocratique du Vietnam ont les mêmes droits que les hommes en termes d'activités politiques, économiques, culturelles, sociales et familiales.

L'article 55 de la Constitution de 1980 affirme que tous les citoyens sont égaux devant la loi. L'article 63 indique que les femmes et les hommes ont des droits égaux dans tous les aspects de la politique, de l'économie, de la culture, de la société et de la famille.

Dans la Constitution de 1992 (modifiée et complétée en 2001), les contenus des dispositions susmentionnées sont inchangés.

Afin de concrétiser les dispositions de la Constitution, la loi sur l'égalité des sexes a été promulguée en 2006 avec des dispositions plus complètes sur les droits des femmes vietnamiennes.

La Constitution de 2013 concrétise davantage les droits des femmes en développant des dispositions des Constitutions précédentes.

En tant que citoyennes, les femmes ont des droits politiques tels qu'égalité devant la loi, participation égale sans discrimination à la vie politique, civile, économique, culturelle et sociale (article 16), participation à la gestion étatique et sociale (article 28), etc. En outre, elles ont des droits civils, économiques, du travail et de l'emploi, des droits à la culture et à l'éducation, des droits liés à la justice, etc.

Les dispositions juridiques sur les droits des femmes au Vietnam montrent clairement le point de vue selon lequel les femmes sont égales aux hommes et prioritaires. Outre des droits pour assurer l’égalité des sexes devant la loi et éliminer la discrimination, les femmes ont des droits prioritaires qui créent des conditions favorables pour qu'elles démontrent leurs capacités avec des contributions autant que possible pour la famille et la société, tout en évitant des risques pour elles.

Le Comité exécutif de l'Union des femmes du Vietnam (VIIe mandat) composé de 96 membres. Photo: VNA



Des chiffres parlants

La 15e législature de l’Assemblée nationale (AN) comprend 499 députés dont 151 femmes, soit un taux de 30,26%. C'est la deuxième fois que le taux de femmes députées à l'Assemblée nationale du Vietnam atteint plus de 30%.

La 14e législature de l'Assemblée nationale a laissé une empreinte particulière dans l'histoire de l’organe législatif vietnamien car c'est la première fois au cours des 75 dernières années que cet organe est présidé par une femme (Nguyen Thi Kim Ngan). En outre, le poste de vice-président permanent de l'AN est aussi assumé par une femme (Tong Thi Phong).

Ouverture du 10e Congrès national des femmes en octobre 2007. Photo: VNA



Lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, parmi les membres officiellement élus au Comité central figurent 18 femmes (sans compter un membre suppléant), soit une déléguée de plus que le mandat précédent.

Parmi les 63 secrétaires des Comités du Parti de niveau provincial pour le mandat 2020-2025, neuf sont des femmes. Il s'agit du nombre le plus élevé de femmes occupant ce poste jamais enregistré.

Le Vietnam se classe 51e au monde, 4e en Asie et premier à l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) en termes de taux de femmes députées.

Entraînement de policières vietnamiennes. Photo: VNA

Son indice d'égalité des sexes s'améliore de plus en plus. En 2020, le Vietnam s'est classé 87e sur les 153 pays sondés en matière de réduction des écarts entre les sexes.

Dans les domaines économique et financier, les femmes vietnamiennes font également des progrès remarquables. Selon Grant Thornton Vietnam, société membre de Grant Thornton International, le Vietnam a dépassé la moyenne mondiale avec 39% de postes de direction dans les moyennes entreprises occupés par des femmes (une augmentation de 6% par rapport à 2020). Ainsi, le Vietnam se classe au 3ème rang mondial (sur les 29 pays enquêtés) et au 2ème en Asie - Pacifique.

Les postes les plus importants souvent occupés par les femmes dans les entreprises au Vietnam en 2021 sont les directeurs financiers, avec un taux de 60% (contre 32% en 2020), ce qui permet au Vietnam de se hisser à la première place en Asie-Pacifique. -VNA