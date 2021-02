Hanoï (VNA) - Les orientations de la restructuration de l’agriculture dans le futur, la promotion de l'application de la technologie numérique dans l'agriculture… étaient au centre d’une interview accordée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong à l’Agence vietnamienne d’information.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong. Photo : VNA

2020 était vraiment une année pleine de défis pour l’agriculture vietnamienne. Cependant, le secteur a stimulé la production avec deux grands groupes de produits : denrées alimentaires et vivres pour satisfaire suffisamment les besoins domestiques et les exportations. La valeur des exportations a atteint 41,36 milliards de dollars, en hausse de 2,9% sur un an. C'est un chiffre jamais enregistré par ce secteur.

En 2021, avec le monde, le secteur continue de faire face aux impacts du COVID-19 et aussi des changements climatiques.

Face à cette situation, le secteur agricole a décidé de poursuivre la restructuration économique agricole pour édifier une agriculture moderne et fermée, avec une chaîne de valeur fermée allant du développement des matières premières à la transformation et à la consommation.



Il faut développer du groupe de produits clé national composé de 10 groupes de produits et d'articles avec un chiffre d'affaires à l'exportation d’un milliard de dollars ou plus ; le groupe de produits agricoles fort des provinces de Hung Yen (longane), de Bac Giang (litchi) ... ; et le groupe de spécialités locales.

En 2020, le succès de la restructuration du secteur agricole et de la Nouvelle ruralité est notamment expliqué par les liens entre les coopératives et les entreprises. C’est une solution importante pour édifier une agriculture vietnamienne moderne et intégrée.

Enfin, le ministre Nguyen Xuan Cuong a insisté sur la quatrième révolution industrielle qui ouvre de grandes opportunités pour les secteurs économiques.

Alors, le ministère prévoit un plan de promouvoir la technologie numérique. En même temps, le ministère se coordonnera avec le ministère des Sciences et des Technologies dans l’accélération de l'application des technologies et des technologies numériques dans l’administration et la production. -VNA