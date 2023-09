Le ginseng Ngoc Linh



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a récemment approuvé le programme de développement du ginseng vietnamien jusqu'en 2030, avec orientation vers 2045, pour faire du ginseng un produit à haute valeur économique.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a demandé aux localités, notamment Quang Nam, Kon Tum, Gia Lai, Lam Dong, Thua Thien Hue, Nghe An (Centre) , Lao Cai, Lai Chau et Dien Bien (Nord) présentant des conditions naturelles propices à la culture et au développement du ginseng, de se concentrer sur l'investissement et le développement du ginseng.



Selon la direction du gouvernement, le secteur agricole et les localités planifient et développent une zone de culture concentrée d'environ 21.000 hectares dans ces localités mentionnées.



Selon le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Nam (Centre), Ho Quang Buu, pour faire du ginseng Ngoc Linh une marque nationale puis une marque internationale à l'horizon 2045, la province se concentre sur la promotion des investissements, encourage les entreprises à coopérer avec les habitants locaux pour investir dans le développement de zones de matières premières, l'exploitation et la transformation des produits, la création de coopératives de culture, de transformation et d’écoulement de produits conçu à partir du ginseng Ngoc Linh.

Un festival du ginseng Ngoc Linh à Quang Nam. Photo : nhandan.vn





Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Quoc Tri, le ginseng est une plante qui peut aider les habitants issus des minorités ethniques vivant dans les zones reculées à bien gagner leur vie, voire à s’enrichir.



Actuellement, les secteurs et les localités s'intéressent à l'évaluation des espèces de ginseng réparties dans les forêts naturelles et proposent des zones de culture adaptées. En outre, ils s’intéressent aussi à la création d’une base de données sur la conservation et le développement des ressources génétiques des espèces de ginseng et l’identification des zones de culture appropriées.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en coordination avec les ministères des Ressources naturelles et de l'Environnement ; de la Santé ; des Sciences et Technologies et les Comités populaires des provinces mentionnées, mène la recherche, la sélection et la production de variétés de ginsengs dont ceux de Ngoc Linh et Lai Chau de bonne qualité et résistants aux ravageurs et aux maladies.-VNA