Hanoï (VNA) - Malgré le contexte de fluctuations mondiales et le déclin économique et commercial mondial, l’économie du Vietnam en 2019 a toujours obtenu des résultats positifs dans tous les domaines, ce grâce aux efforts et à la détermination de l'ensemble du système politique, de la communauté des affaires et de la population nationale.

Voici les 10 événements économiques remarquables de l’année 2019 choisis par le journal en ligne du Parti communiste du Vietnam.



1. Résolution N ° 50-NQ / TW sur les orientations visant à perfectionner les mécanismes et politiques, et à améliorer la qualité et l'efficacité des investissements étrangers d'ici 2030.



Le 20 août, le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong a signé pour promulgation la Résolution N° 50-NQ/TW sur les orientations pour perfectionner les institutions et les politiques, et améliorer la qualité et l’efficacité des investissements étrangers d’ici 2030.



Cette Résolution fixe l’objectif de placer le pays dans le groupe de l'ASEAN 4 en 2021 et de l'ASEAN 3 en 2030 en ce qui concerne l'environnement des affaires et la compétitivité.



2. Croissance du PIB de plus de 7%



En 2019, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) en 2019 a atteint 7,02%, dépassant l'objectif fixé par l'Assemblée nationale (6,6-6,8%) et également plus élevé que les prévisions de nombreuses organisations internationales. Il s’agit de la deuxième année consécutive que la croissance dépasse 7% depuis 2011.



3. L'Assemblée nationale approuve le projet d’aéroport de Long Thành (première phase)



Avec 435/455 voix, le projet d’aéroport de Long Thành pour la première phase a été approuvé le 26 novembre lors de la 8e session de l’Assemblée nationale (AN) de la 14e législature.



Cet aéroport international sera construit dans le district de Long Thành, province de Dông Nai (Sud). D’une superficie de 5.000 ha, il sera le plus grand du Vietnam. Sa construction en trois phases devrait commencer fin 2020, avec un investissement total de 15,8 milliards d'USD.



La première phase porte sur la construction d'une piste et d'une aérogare d'une capacité de 25 millions de personnes au plus et d'au moins 1,2 million de tonnes de fret par an.



4. Le Vietnam est officiellement entré dans l'ère du CPTPP



Depuis le 14 janvier 2019, l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) est officiellement entré en vigueur pour le Vietnam. L'impact du CPTPP sur l'économie dépendra largement de la capacité du pays à saisir les opportunités et à surmonter les défis.



L'accord crée une immense zone économique de libre-échange avec un marché d'environ 500 millions d’habitants et représentant 13% du PIB mondial. Cet accord a convenu d'une réglementation des investissements et des services pour de nombreux secteurs, éliminant progressivement les tarifs sur les produits agricoles et industriels.



5. Le Vietnam et l'UE signent un accord de libre-échange (EVFTA) et un accord de protection des investissements (IPA) après 9 ans de négociations



Le Vietnam et l’Union européenne ont signé, le 30 juin à Hanoï, l’Accords de libre-échange (EVFTA) et l’Accord de protection des investissements (EVIPA), ce après 9 ans de négociations.



Dès l’entrée en vigueur de l’EVFTA, 99% des droits de douane seront supprimés. Cet accord établit aussi des normes élevées en termes de garantie de la sécurité au travail, de protection de l’environnement et des consommateurs. L’accord de protection des investissements est quant à lui de nature à augmenter les investissements européens au Vietnam.



6. Succès du Programme cible national sur l’édification de la Nouvelle ruralité



Presque une décennie depuis son lancement, le Programme cible national sur l’édification de la Nouvelle ruralité pour la période 2010-2020 est devenu un grand mouvement dans l’ensemble du pays.



Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, fin juin 2019, le pays comptait 4.458 communes, soit 50,1%, conformes aux normes de la Nouvelle ruralité. Ainsi, l’objectif de 50% fixé pour fin 2020 a été atteint 18 mois plus tôt.



7. L'excédent commercial atteint un nouveau record



Le commerce extérieur est estimé à plus de 514 milliards de dollars, dont 262,5 milliards d’exportations et 248,5 d’importations. Ainsi, le Vietnam a-t-il réalisé un excédent commercial de près de 11 milliards de dollars.



8. L'IPC à un bas niveau pour la 3e année consécutive



L'indice des prix à la consommation (IPC) en 2019 a progressé en moyenne de 2,79% sur un an, soit le rythme le plus faible de ces trois dernières années. Il a attribué la maîtrise de l’inflation et l’IPC à un niveau inférieur à 4% aux efforts de gestion des prix du gouvernement.



9. La peste porcine africaine fait rage



Du premier foyer épidémique de peste porcine africaine (PPA) détecté le 1er février dans la province de Hung Yen, sept mois plus tard, la peste porcine africaine touchait 63 villes et provinces.



Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, il s'agit d'une épidémie historique qui a freiné la croissance du secteur agricole à 2,7% au lieu de 3,5-4% prévu initialement.



Environ 6 millions de porcs, soit près de 325.000 tonnes, ont été détruits, ce qui a réduit de plus de 8% la production à l'échelle nationale. De nombreuses localités ont dû dépenser des billions de dongs pour lutter contre l'épidémie. Les dommages totaux à ce jour n'ont pas été entièrement mesurés.



10. Les recettes budgétaires dépassent pour la 4e année consécutive les estimations



Selon l'Office général des statistiques, le total des recettes budgétaires de l'État du début de l'année au 15 décembre 2019 a été estimé à 1.414.300 milliards de dong, soit 100,2% de l'estimation annuelle. -CPV/VNA