Hanoi (VNA) - La fête d'échange culturel Vietnam-Japon 2023 a eu lieu le 8 janvier à Hanoi, sous les auspices de l'Association d'échanges culturels Vietnam - Japon.

Photo: VOV



Il s’agissait de la première activité des célébrations du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023).



La fête a offert aux Vietnamiens, particulièrement les jeunes, une bonne occasion pour non seulement mieux comprendre la culture du Japon, et aussi une bonne occasion pour les jeunes japonais au Vietnam de découvrir la culture vietnamienne, ce favorisant ainsi la coopération entre les deux pays.



De nombreuses activités d'échange ont été organisées comme exposition de livres, présentation de costumes traditionnels du Vietnam et du Japon, cosplay, jeux folkloriques des deux pays, concours de création de masques, danses, art de peinture folklorique de Dong Ho, Origami - art japonais du pliage du papier…

Des jeunes jouent au "nhảy sạp" (danse aux perches de bambou) lors de la fête. Photo: VOV

Dans son discours d'ouverture, Le Ngoc Dinh, ancien directeur adjoint du Département de la coopération internationale (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), président de l'Association d'échanges culturels Vietnam - Japon, a estimé que la fête apporterait une contribution plus concrète à la promotion des belles relations entre le Vietnam et le Japon pour les porter à un nouveau niveau en cette année anniversaire significative. -CPV/VNA