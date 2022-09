Séance d’échange entre des entreprises vietnamiennes et japonaises, le 13 septembre à Hai Phong. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) – Le Service des Sciences et Technologies de la ville de Hai Phong (Nord) a organisé le 13 septembre une séance d’échange entre des entreprises vietnamiennes et japonaises.

Cet évènement, organisé sous forme en ligne et en présentiel, a réuni une soixantaine d’entreprises vietnamiennes et japonaises implantées à Hai Phong et dans des localités voisines.

Afin d'aider les entreprises locales à s'informer des nouvelles tendances technologiques et de favoriser le transfert, la maîtrise et le développement des technologies étrangères dans la ville, le service municipal a organisé des séances d’échanges avec des entreprises de nombreux pays dont le Japon, a déclaré sa directrice adjointe Pham Thi Sen Quynh.

Cette séance d’échange a permis également aux organisations et entreprises vietnamiennes et japonaises de se renseigner sur les technologies et demandes de leurs partenaires, a-t-elle ajouté.

Lors de la séance d’échange, des experts de l’Agence japonaise de promotion du commerce (JETRO) ont présenté des mesures pour promouvoir la connexion entre entreprises vietnamiennes et japonaises. -VNA