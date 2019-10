Le footballeur vietnamien Doan Van Hau a rejoint le club de football néerlandais SC Heerenveen en septembre dernier. Photo: 24h.com.vn Le footballeur vietnamien Doan Van Hau a rejoint le club de football néerlandais SC Heerenveen en septembre dernier. Photo: 24h.com.vn

Hanoï (VNA) - Un échange de football Vietnam - Pays-Bas s’est tenu le 26 octobre à Hanoï

L’événement a été organisé par l’Association d'amitié et de coopération Vietnam - Pays-Bas (relevant de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam) en collaboration avec l'ambassade des Pays-Bas au Vietnam, l'Université nationale d'économie et le groupe des anciens diplômés du Programme post-universitaire vietnamien-néerlandais.

Selon Dao Xuan Hoc, président de l’Association d'amitié et de coopération Vietnam - Pays-Bas, cet événement vise à promouvoir les échanges entre l’ambassade des Pays-Bas au Vietnam, son Association et les entreprises des deux pays, tout en contribuant à renforcer l’amitié, la solidarité et la coopération entre les deux peuples.

Rappelant que le footballeur vietnamien Doan Van Hau avait rejoint le club de football néerlandais SC Heerenveen, Dao Xuan Hoc a souligné que le sport pouvait être considéré comme un langage commun qui contribue à l’établissement d’une amitié étroite et d’une coopération fructueuse entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadrice des Pays-Bas au Vietnam, Mme Elsbeth Akkerman, a affirmé que l'ambassade néerlandaise soutiendrait les activités sportives significatives visant à promouvoir les échanges entre les peuples, contribuant au développement des relations d'amitié entre les deux pays. -VNA