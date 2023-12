Remise de cadeaux de souvenir à des artistes et acteurs. Photo: VNA



Lam Dong (VNA) - Un échange culturel et artistique entre Da Lat (Vietnam) et Chuncheon (République de Corée) a eu lieu le 28 décembre sur la place Lam Vien, dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).



Cette activité visait à célébrer le 130e anniversaire de l’établissement de la ville de Da Lat et à recevoir le titre de Ville créative de musique de l'UNESCO.



Lors de la soirée musicale, des artistes et acteurs de Da Lat ont présenté des spectacles de chants et danses imprégnés de l'identité culturelle du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) et de musique traditionnelle sud-coréenne. De plus, une chorale composée de chanteurs amateurs sud-coréens âgés a interprété des chansons traditionnelles sud-coréennes et folkloriques vietnamiennes.



Dang Quang Tu, président du Comité populaire de la ville de Da Lat, a déclaré que Da Lat et Chuncheon avaient établi des relations d’amitié en 2016 et signé un accord de jumelage en 2019. Depuis lors, les deux villes ont organisé de nombreuses activités d'échange et de coopération, telles que des visites d'amitié.



Cet événement renforcera la solidarité et l'amitié entre les deux villes et constituera également une opportunité pour les habitants et les touristes de Da Lat de mieux comprendre la culture et le peuple sud-coréens. Les Sud-coréens en apprendront davantage sur la culture vietnamienne et Da Lat avec des habitants décrits comme "doux, élégants et accueillants", a-t-il affirmé.

Un numéro de danse. Photo: VNA



Yook Dong Han, maire de Chuncheon, a adressé ses félicitations aux autorités et à la population de Da Lat à l'occasion du 130e anniversaire de son établissement et de la réception du titre de Ville créative de musique de l’UNESCO. Il a exprimé son espoir que divers échanges culturels et artistiques se poursuivraient à l'avenir, non seulement entre artistes professionnels, mais aussi entre habitants des deux villes.



Selon le Comité populaire provincial de Lam Dong, en 2023, la province a accueilli 8,65 millions de visiteurs, dont 400.000 étrangers, soit une augmentation de 167% par rapport à 2022. A noter qu'en 2023, les Sud-Coréens représentaient 80% des arrivées touristiques internationales à Da Lat. -VNA