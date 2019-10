Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Sur invitation de l’Ambassade de France au Vietnam, François Trinh Duc s’est rendu au Vietnam. Il a rencontré le premier octobre, les élèves de l’école Marguerite Duras lors d’une séance d’entraînement sur le terrain de rugby Sala, dans le 2e arrondissement à Hô Chi Minh-Ville.François Trinh Duc s’est ensuite entretenu avec les médias afin de transmettre sa passion aux jeunes avant de prendre part à d’autres activités au Vietnam.François Trinh Duc est un rugbyman français de niveau international. Il a été vice-champion du monde avec l’équipe de France lors de la coupe du monde en 2011. Aujourd’hui il évolue au club du Racing 92 à Paris.Né en 1986 à Montpellier dans le Sud de la France, il doit ses origines vietnamiennes à son grand-père maternel qui s’est installé en France dans les années 50.Enfant, il se passionne pour le rugby et progresse rapidement. Il rejoint l’équipe surnommée "les quatre fantastiques" composée de jeunes joueurs prometteurs issus du club de Montpellier. Il est sélectionné trois fois dans l’équipe de France des moins de 19 ans. En 2008, il joue son premier match du tournoi des Six Nations avec l’équipe de France.

C’est la première fois que François Trinh Duc se rend au Vietnam où il aura à cœur de partager sa passion sur la terre de ses ancêtres, alors que la coupe du monde 2019 bat son plein au Japon actuellement. La prochaine coupe du monde de rugby sera organisée en France en 2023.La protection et l’éducation des enfants sont des valeurs chères à ce joueur international. Durant son voyage, il visitera plusieurs ONG. Parrain de l’association "Un enfant par la main", c’est tout naturellement qu’il participera à une journée de rencontres avec des jeunes de Hoa Binh accompagnés par "Pass it back", une ONG vietnamienne associée à l’ONG française. L’équipe mixte de Hoa Binh viendra jouer avec les élèves du Lycée Français de Hanoï afin d’échanger autour des valeurs du rugby et du parcours sportif professionnel.-CVN/VNA