Photo d'illustration : VNA

Dak Nong (VNA) - Le comité populaire de la province de Dak Nong (Hauts Plateaux du Centre) a approuvé un volet élargi du programme d’eau propre et d’hygiène rurale, bénéficiant de prêts accordés par la Banque mondiale (BM).

Mis en œuvre entre 2016 et 2020, le programme dote d’un budget total de plus de 200 milliards de dongs (8,5 millions de dollars) dont plus de 184 milliards financés par la BM.

En 2019, le programme a octroyé près de 43 milliards de dongs dans l’amélioration de systèmes d’approvisionnement et d’ouvrages d’hygiène dans des écoles.

Cette année, il nécessite 94 milliards de dongs pour moderniser et construire six ouvrages d’approvisionnement en eau propre au profit de plus de 7.600 foyers dans des zones rurales ainsi que pour réparer et construire d’ouvrage d’hygiène de 15 écoles locales.

Le programme vise à assurer un approvisionnement stable en eau propre à plus de 45.000 habitants et à construire 24 ouvrages d’approvisionnement en eau propre et d’hygiène pour des stations médicaux et écoles locales. -VNA