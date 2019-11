Le fruit du dragon vietnamien est très populaire en Inde. Photo: NDH

Hanoï (VNA) - Avec comme objectif de porter les échanges commerciaux Vietnam-Inde à 15 milliards d’USD d’ici 2020, le Bureau commercial de l’ambassade du Vietnam en Inde a mis en œuvre de nombreux programmes de promotion commerciale et de présentation des produits agricoles vietnamiens.



Au cours des événements du “Mois du Vietnam en Inde”, outre le programme national de promotion du commerce organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont présenté des produits agricoles en Inde, tels que café, poivre, noix de macadamia, cacao, fruit du dragon et produits artisanaux ...



La valeur à l'exportation due fruit du dragon en Inde a augmenté de manière continue. Ce fruit est présent dans de nombreux supermarchés, marchés de gros, restaurants, hôtels ainsi que lors des mariages de luxe.



Selon des données du ministère indien de l'Industrie et du Commerce, les exportations vietnamiennes de pitaya en Inde entre janvier et septembre 2019 ont atteint 4,16 millions d’USD, en hausse de 18,32% en glissement annuel. -

CPV/VNA