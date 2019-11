Le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross s'exprime lors du Forum des entreprises indo-pacifiques. Photo: Bizlive

Hanoï (VNA) - Le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross et sa délégation se rendront en Indonésie et au Vietnam pour discuter des mesures de promotion des relations commerciales entre les États-Unis et les pays de la région.



Une attention particulière a été accordée à la région indo-pacifique lorsque le président des Etats-Unis Donald Trump a prononcé son discours lors du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en novembre 2017 à Da Nang. Le chef d’Etat américain a exprimé son plaisir d'être "présent au Vietnam, au cœur de la région indo-pacifique".



Au cours de sa visite de travail de deux semaines, le président Trump a utilisé à plusieurs reprises ce terme comme pour sous-entendre la nouvelle stratégie des Etats-Unis en Asie-Pacifique.



Dans son discours prononcé lors du forum d’affaires indo-pacifique, le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross a montré également un intérêt particulier pour cette région, avec des faits saillants sur le Vietnam.



Toujours selon Wilbur Ross, la région indo-pacifique est extrêmement importante dans la stratégie économique et diplomatique des États-Unis. Cette région occupe une grande position dans le monde, couvre les plus grandes économies du monde, telles qu’États-Unis, Japon, Chine, ainsi que de nombreux pays parmi les plus peuplés.



Les échanges commerciaux entre les États-Unis et la région indo-pacifique ont atteint plus de 2.000 milliards d’USD l’année dernière (+6%), soit plus que ceux entre les États-Unis et l’Europe (1.500 milliards d’USD). Les Etats-Unis sont le premier fournisseur d'IDE dans la région indo-pacifique, plus qu’en Chine. En outre, pour les États-Unis, l’ASEAN est la destination d’investissement la plus attrayante.



Après le Sommet de l'Asie du Sud-Est et le Forum des entreprises indo-pacifiques, Wilbur Ross et sa délégation se rendront en Indonésie et au Vietnam pour discuter des mesures de promotion des relations commerciales entre les États-Unis et les pays de la région. -CPV/VNA