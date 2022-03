Transformation de pangasius pour exportation. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de l'Industrie et du Commerce), en coopération avec le ministère mexicain de l'Économie, organise les 23 et 24 mars un webinaire de promotion du commerce et de la coopération entre les entreprises vietnamiennes et mexicaines.

L'événement voit la participation d'une soixantaine d’entreprises des deux pays.

Selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, en 2021, les exportations du Vietnam vers le Mexique ont rapporté 4,61 milliards de dollars, soit une augmentation de 46,1% sur un an. Les principaux articles d'exportation étaient téléphones et composants, ordinateurs, produits et composants électroniques, chaussures, produits aquatiques.

La même année, les importations vietnamiennes de produits mexicains ont atteint 500 millions de dollars, en baisse de 4,5% sur un an, concernant principalement ordinateurs, machines-outils, pièces détachées, aliments pour animaux et matières premières.

Au cours des deux premiers mois de 2022, les exportations vietnamiennes vers le Mexique ont atteint 673,3 millions de dollars, en hausse de 18,5% sur la même période. Et les importations, 95,3 millions de dollars, en hausse de 14,2%.

Le Vietnam peut profiter de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) pour promouvoir ses exportations de pangasius, de thons, de riz et de textile-habillement vers le Mexique. Chaque année, le Mexique importe environ 900.000 tonnes de riz, 1,8 milliard de dollars de textile-habillement et 1,1 milliard de dollars de chaussures de toutes sortes.- VNA