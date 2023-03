Le vice-Premier ministre thaïlandais Wissanu Krea-ngam (2e à partir de la droite) reçoit l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh (2e à partir de la gauche). Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le vice-Premier ministre thaïlandais Wissanu Krea-ngam a reçu mercredi 29 mars à Bangkok l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh. Cette rencontre visait à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l’investissement, du commerce, de la justice, de la culture et de l’éducation.



Le vice-Premier ministre Wissanu Krea-ngam a déclaré se réjouir du développement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande, en particulier dans le commerce et l’investissement, exhortant le gouvernement vietnamien à continuer de créer des conditions propices aux sociétés et entreprises thaïlandaises investissant et opérant sur son sol.



Wissanu Krea-ngam a également souligné les contributions de la communauté thaïlandaise d’origine vietnamienne en Thaïlande pour le développement national.



Appréciant le rôle de l’ambassade du Vietnam dans le soutien à la promotion des liens et de la coopération entre les ministères, secteurs et agences des deux pays, le vice-Premier ministre thaïlandais a appelé cet organe à continuer de servir de passerelle importante en faveur de la coopération bilatérale dans les temps à venir.



Pour sa part, l’ambassadeur Phan Chi Thanh s’est félicité du développement des relations bilatérales dans tous les domaines tels que la politique, l’économie, l’investissement, le commerce... Il a affirmé que la Thaïlande et le Vietnam étaient les principaux partenaires économiques l’un de l’autre et que les deux parties accéléraient activement la mise en œuvre de mécanismes de coopération bilatérale cette année.



L’ambassadeur a déclaré espérer que le gouvernement thaïlandais continuerait à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne en Thaïlande pour qu’elle contribue au développement socio-économique du pays d’accueil et à la promotion des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.



Le diplomate vietnamien a proposé que les ministères de la Justice des deux pays promeuvent leurs négociations pour parvenir rapidement à la signature de nouveaux accords dans le domaine de la justice et mettent en œuvre efficacement l’accord d’entraide judiciaire en matière civile conclu en novembre 2022.

Il a en outre appelé à soutenir l’enseignement et l’apprentissage des langues vietnamiennes et thaïlandaises dans chaque pays et à booster la coopération entre les universités vietnamiennes et thaïlandaises. -VNA