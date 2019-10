Hanoï (VNA) - Un lot de poudre de cacao organique de la société d’alimentation Amazon a été récemment expédié au Japon. C’est aussi la première fois que le cacao organique du Vietnam est exporté vers ce marché.« Nous avons coopéré avec les paysans locaux pendant trois ans pour créer une zone de culture aux normes de l’USDA (United States Department of Agriculture) et de JAS (Japan Agriculture Standard) », a indiqué Hô Si Bao, directeur de la société Amazon.« Les produits de ce lot seront expédiés dans les préfectures d’Okinawa et Hamamatsu », a-t-il ajouté.-CPV/VNA