Panorama de la conférence organisée par le ministère des Affaires étrangères pour présenter le Rapport national pour le 3e Cycle de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’Homme. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Rapport national pour le 3e Cycle de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’Homme a été présenté lors d’une conférence tenue lundi à Hanoï.



Cette conférence a été organisée par le ministère des Affaires étrangères. Elle a vu la participation de représentants de différents ministères, organes, organisations socio-politiques, organisations internationales, ainsi que de diplomates étrangers.



Selon Dang Hoang Giang, chef du bureau du ministère des Affaires étrangères, 18 ministères et organes compétents vietnamiens ont participé au processus d’élaboration du Rapport national pour le 3e Cycle de l’Examen périodique universel (EPU). Ce rapport a été approuvé par le Premier ministre le 17 octobre 2018 et soumis au Conseil des droits de l’Homme le 22 octobre 2018. Il sera examiné lors de la session prévue en janvier 2019 du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel.



Caitlin Wiesen, directrice nationale du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Vietnam, a félicité le gouvernement vietnamien pour avoir finalisé ce rapport. Elle a souligné l’importance particulière de l’application des recommandations qui seront avancées lors de la 32e session du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel, prévue en janvier 2019. Elle a assuré que le PNUD continuerait à collaborer étroitement avec le gouvernement vietnamien pour appliquer ces recommandations afin de contribuer à la garantie et à la promotion des droits de l’Homme au Vietnam.



Le Rapport national pour le 3e Cycle de l’Examen périodique universel (EPU) présente les résultats de l’application des recommandations que le Vietnam a acceptées lors du 2e Cycle (en juin 2014). Il fait part également de nouvelles avancées réalisées par le Vietnam en matière de promotion et de défense des droits de l’Homme.



Le Rapport indique que le Vietnam a pu appliquer 175 des 182 recommandations acceptées lors du 2e Cycle, soit un taux de 96,2%.

L’application de ces recommandations a produit des effets positifs sur tous les aspects, notamment pour l’édification du système juridique sur les droits de l’Homme, la garantie du bien-être social, l’amélioration des conditions de vie des citoyens, la promotion de la coopération et du dialogue au niveau régional et international concernant les droits de l’Homme.



Le Rapport identifie également des défis au Vietnam et présente des priorités du gouvernement vietnamien pour les temps à venir.



L’Examen périodique universel (EPU) est un processus unique en son genre. Il consiste à passer en revue les réalisations de l’ensemble des Etats membres de l’ONU dans le domaine des droits de l’Homme. Il s’agit d’un processus mené par les Etats, sous les auspices du Conseil des droits de l’Homme. Il fournit à chaque Etat l’opportunité de présenter les mesures qu’il a prises pour améliorer la situation des droits de l’Homme sur son territoire et remplir ses obligations en la matière. Mécanisme central du Conseil des droits de l’Homme, l’EPU est conçu pour assurer une égalité de traitement à chaque pays.-VNA