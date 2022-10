Assistance aux personnes touchées par le COVID-19 au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Philip Fernandez, membre de l’Association d’amitié Canada-Vietnam, a affirmé que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, les droits de l'homme ont été protégés.

Cela se reflète dans les efforts du gouvernement pour réduire la pauvreté et protéger les personnes vulnérables, a-t-il estimé lors d’une rencontre avec un reporter de l’Agence vietnamienne d’information, à l'occasion du dépôt de la candidature par le Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025.

Philip Fernandez a souligné que le Vietnam était l'un des rares pays au monde à avoir fait des progrès significatifs dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Plus précisément, fin 2020, son taux de pauvreté était de 2,75% sur une population totale de près de 100 millions de personnes.

Au cours des plus de deux ans de pandémie de COVID-19, le Parti et l'État du Vietnam ont fait de grands efforts pour garantir les droits des habitants tels que soins médicaux gratuits, campagnes de vaccination de masse, mise en œuvre de nombreux programmes de soutien aux entreprises et individus en difficulté.

De son côté, Steve Rutchinski, aussi membre de l'Association d'amitié Canada-Vietnam, a souligné qu'au fil des ans, le Vietnam avait activement participé à des missions humanitaires dans le cadre des missions onusiennes de maintien de la paix. Le Vietnam occupe sur la scène internationale une position de pays respecté.

Selon Steve Rutchinski, les élections à deux reprise du Vietnam au Conseil de sécurité de l'ONU montre la confiance des pays. Le Vietnam a également été élu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2014-2016 et continue de bénéficier de la confiance de l’ASEAN en tant que candidat pour le Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025, montrant le rôle du pays en tant que force de paix et de stabilité sur la scène internationale, ainsi que la haute considération dont il bénéficie au sein de la communauté internationale. -VNA