Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Douze personnes ont été condamnées à des peines de 3 à 13 ans d’emprisonnement pour “actes visant à renverser l’administration du peuple”, selon l’article 109 du Code pénal de 2015.



Il s'agit de 12 membres de l'organisation terroriste “Gouvernement national provisoire du Vietnam”. Ils avaient mené des actes subversifs à Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai, An Giang, Dak Lak, Dak Nong, Lam Dong, Phu Yen et Kon Tum.



Précisément, lors du procès en première instance tenu le 18 avril au Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville, Tran Thi Ngoc Xuan (née en 1969) a écopé de 13 ans de prison; Nguyen Thanh Xoan (né en 1972), de 12 ans de prison; Luong Thi Thu Hien (née en 1968), de 11 ans de prison. Les autres ont été condamnés à des peines de 3 à 10 ans de prison. En plus de l’emprisonnement, le Tribunal a condamné les accusés à des période de probation de deux à trois ans après la fin de leurs peines de prison. -VNA