Photo: VOV



Hanoi (VNA) - Dans ce tourbillon de la fête du nouvel an lunaire, les donneurs de sang sont toujours au rendez-vous à l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine à Hanoi.



Vivant à Vinh Phuc, la province voisine de Hanoi, Nguyên Huu Duc est venu donner son sang pour sauver des vies. La pénurie de dons de sang à l’occasion de la fête de fin d'année est chronique.



« Ces jours ci, les besoins des malades sont importants. C’est pourquoi, je suis là pour donner mon sang ».



D’après Ngô Manh Quân, directeur adjoint de l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine, le problème de l'approvisionnement en sang est surtout lié à la courte durée de conservation des produits. -VOV/VNA