Une route dans le chef-lieu de Dong Trieu. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Outre l'objectif de devenir le premier modèle de Nouvelle Ruralité exemplaire de la province septentrionale de Quang Ninh, le chef-lieu de Dong Trieu s'efforce de porter d'ici 2025 le revenu par habitant en milieu rural à plus de 85 millions de dôngs par an (3.500 dollars) et de maintenir un certain nombre de ses communes sans ménages pauvres.



Le mouvement d'édification de la Nouvelle Ruralité exemplaire est largement accueilli par les habitants locaux, avec un grand soutien et des effets concrets. Ainsi, 100% des communes ont mobilisé les gens pour participer à l'installation de caméras connectées au système de sécurité de la Police communale pour assurer la sécurité et l'ordre social.



Dès le début de 2023, Dong Trieu a accordé des ressources aux communes de Trang Luong et Hong Thai Tay pour moderniser des écoles, développer des modèles de production et favoriser la transformation numérique.



Le vice-président du Comité populaire du chef-lieu de Dong Trieu, Le Van Do, a déclaré que sa localité mettait en œuvre l'édification d'une Nouvelle ruralité exemplaire, intelligente, et s'efforçait de la terminer d'ici fin 2023.

Un modèle de viticulture biologique dans le chef-lieu de Dong Trieu. Photo: VNA



Le revenu moyen des habitants à Dong Trieu atteint près de 100 millions de dôngs/personne/an. Afin d'assurer un revenu durable à sa population, les autorités comptent promouvoir la restructuration du secteur agricole, mettre en œuvre un projet de développement d’arbres fruitiers, des modèles d’agriculture biologique et de pisciculture en eau douce...



Dong Trieu possède la plus grande zone de production agricole de la province de Quang Ninh avec de nombreux produits "OCOP" ("One Commune, One Product" ou A chaque commune son produit) tels que riz gluant à fleurs jaunes, champignon de Long Hai, yaourt d’An Sinh, yaourt de Dong Trieu, litchi...



La localité appelle également ses habitants à faire don de terrains, de travaux et de jours de travail, afin d'assurer au moins 30% de ressources provenant de la société, le reste de l'État et du budget local. -VNA