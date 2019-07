La cérémonie de commémoration et d'inhumation de 99 restes de soldats vietnamiens tombés au Cambodge. Photo: VNA



Dong Thap (VNA) - Une cérémonie de commémoration et d'inhumation de 99 restes de soldats vietnamiens tombés au Cambodge a eu lieu le 25 juillet au cimetière des morts pour la Patrie du district de Tam Nong, province de Dong Thap (Sud), à l’occasion du 72e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).

Elle a été honorée de la présence, entre autres, des responsables du Commandement de la 9e zone militaire, des représentants des provinces cambodgiennes de Prey Veng et de Pursat.

Lors de l’événement, le vice-président du Comité populaire de la province de Dong Thap, Doan Tan Buu, a rappelé les grandes contributions des soldats qui avaient sacrifié leur vie pour la libération nationale du Cambodge.

Durant la saison sèche 2018-2019, l’équipe K91 (relevant du Commandement militaire de la province de Dong Thap) a trouvé et rapatrié des restes de 99 soldats tombés au Cambodge, a-t-il noté.

Le vice-gouverneur de la province cambodgienne de Prey Veng, Khuoch Kunthia, a déclaré que le Cambodge reconnaît toujours et admirait l’esprit courageux, le sacrifice noble des soldats et volontaires vietnamiens pour aider le peuple cambodgien à sortir du régime génocidaire de Pol Pot. Il a également partagé la douleur et la grande perte des familles des soldats vietnamiens.

Dans les temps à venir, le Cambodge, notamment les provinces de Prey Veng et de Pursat continueront à aider des unités vietnamiennes dans la recherche, l’exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires vietnamiens tombés au champs d’honneur au Cambodge, a-t-il promis. -VNA