Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1973, notamment la signature de la "Déclaration conjointe sur l'établissement du partenariat stratégique" en janvier 2013, les relations entre le Vietnam et l'Italie se sont développées de manière active et profonde.

Le président vietnamien Vo Van Thuong et son homologue autrichien Alexander Van der Bellen ont présidé le 24 juillet à Vienne, une conférence de presse conjointe, annonçant les résultats de leur entretien et convenant d'orientations et de mesures pour promouvoir et approfondir davantage l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux nations.