Le colonel Pham Van Phong remet des vaches reproductrices à des agriculteurs pauvres de la zone frontalière Vietnam - Cambodge. Photo: VNA

An Giang (VNA) - Le commandement du garde-frontière de la province d’An Giang (Sud) a organisé le 22 août dans la commune de Sam Pa Pul, district de Kor Thum, province cambodgienne de Kandal, une cérémonie de remise de don de 15 vaches reproductrices à des agriculteurs pauvres de ces deux provinces vietnamienne et cambodgienne.

Lors de la cérémonie, le colonel Pham Van Phong, chef du Comité du Parti de la province d'An Giang, a remis 10 vaches reproductrices à des agriculteurs pauvres du district de Kor Thum, province cambodgienne de Kandal, et 5 vaches reproductrices à ceux la commune de Khanh Binh, district d'An Phu, province vietnamienne d'An Giang.

Cette activité fait partie du programme d'échange d'amitié frontalière Vietnam-Cambodge 2019, afin de renforcer la solidarité et les relations traditionnelles entre les deux gouvernements et les deux peuples, tout en construisant ensemble la frontière commune Vietnam-Cambodge de paix, d’amitié, de coopération et de développement. –VNA