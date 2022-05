Hanoï (VNA) – Le 12e Festival du film documentaire Vietnam-Europe se déroulera du 3 à 12 juin au Studio national des films documentaires et scientifiques à Hanoï, selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Cette année, cette manifestation cinématographique réunira 10 pays que sont Autriche, Belgique (Délégation Wallonie-Bruxelles), France, Italie, Allemagne, Israël, Espagne, Suisse, République tchèque, Grande-Bretagne et bien sûr Vietnam, pays hôte.

Les amateurs de documentaires vont pouvoir découvrir des films du Vietnam et des pays participants, dont beaucoup ayant remporté des prix prestigieux. Les thèmes sont variés, comme quitter la campagne pour la ville, répondre au changement climatique, changer chaque individu pour s’adapter à l'évolution de la société, portraits d'acteurs et d'actrices…

Cet événement annuel, qui s’inscrit dans le cadre du programme d’actions du Réseau des instituts culturels nationaux de l'Union européenne (EUNIC) et du Studio national des films documentaires et scientifiques, vise à renforcer la coopération, les échanges culturels entre les pays européens et le Vietnam, et à en même temps permettre au public vietnamien de découvrir des pays, leurs habitants et leurs cultures.

Cette activité d'échange culturel unique aide le public national et étranger à avoir accès à des documentaires récents sur le Vietnam et l'Europe, ainsi qu'à découvrir les tendances cinématographiques contemporaines. -VNA