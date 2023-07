Tran Hung Nguyen fait parti d'un des dix nageurs vietnamiens sont partis pour les Championnats du monde de natation 2023 qui se dérouleront du 23 au 30 juillet au Japon. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dix athlètes de la sélection nationale de natation du Vietnam sont partis pour les Championnats du monde de natation 2023 qui se dérouleront du 23 au 30 juillet au Japon, a informé mercredi le Département de l'éducation physique et des sports.Pour être qualifié aux Championnats du monde de natation 2023, les nageurs doivent avoir des paramètres de performance conformes aux normes établies par World Aquatics, succédant à la Fédération internationale de natation (abrégé FINA).Actuellement, la sélection nationale de natation du Vietnam compte 11 athlètes qualifiés, à savoir Nguyen Huy Hoang, Pham Thanh Bao, Tran Hung Nguyen, Hoang Quy Phuoc, Nguyen Huu Kim Son, Nguyen Quang Thuan, Mai Tran Tuan Anh, Ho Nguyen, Duy Khoa, Do Ngoc Vinh, Luong Jeremie Loic Nino et Vo Thi My Tien.