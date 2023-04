Photo d'illustration: baodautu.vn



Hanoï (VNA) – La diversification des sources de matières premières et l'application de la transition numérique sont considérées comme la clé de la construction d'une chaîne d'approvisionnement intelligente et durable dans le secteur du textile-habillement.

Grâce à la reprise de l'économie mondiale, les exportations du textile-habillement du Vietnam en 2022 ont maintenu un niveau élevé, de près de 44,5 milliards de dollars, en hausse de 8% par rapport à 2021, mais son taux de croissance a ralenti.

Pham Van Viet, directeur général de la sarl Viet Thang Jean, a affirmé que la diversification des sources de matières premières et l’application de la transition numérique étaient la clé pour construire une chaîne d'approvisionnement intelligente et durable pour les industries nationales du textile et de l'habillement.

En outre, de bonnes politiques sont essentielles pour maintenir les relations dans les chaînes d'approvisionnement et permettre aux entreprises innovantes de se développer.



Afin d'accroître leur autonomie en matière d’approvisionnement en matières premières, de réduire leur dépendance vis-à-vis des importations, l'économiste Vu Dinh Anh a proposé à l'État d’achever les politiques de développement des industries de sous-traitance et d’orienter la planification des clusters de sous-traitance industrielle pour attirer davantage d’investissements directs étrangers.



Les conseillers commerciaux devraient aussi jouer un rôle plus actif dans la recherche et l'expansion des marchés d'importation et d'exportation, et soutenir les entreprises dans le transfert technologique, augmentant ainsi leur compétitivité dans les chaînes de valeur mondiales, a-t-il déclaré.



De son côté, Pham Van Viet a suggéré de construire un centre de design à Ho Chi Minh-Ville, la localité qui représente plus de 40% du total des exportations de textile-habillement du pays. Ce centre servira de terrain de jeu pour les créateurs et les entreprises de vêtements à l'échelle nationale, a-t-il expliqué.



Actuellement, le secteur textile-habillement est l'un de grands contributeurs à l'économie nationale, créant des emplois pour les travailleurs dans la plupart des villes et provinces. Les produits vietnamiens sont exportés vers 66 pays et territoires, avec 55 produits clés. Cette industrie s'est fixée cette année un objectif d'exportation de 47-48 milliards de dollars. -VNA