Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé et promulgué le télégramme officiel n°610/CD-TTg sur la mise en œuvre renforcée des tâches et des mesures visant à promouvoir la production et les exportations de riz.Selon ce télégramme, le Premier ministre a demandé aux organes compétents de continuer à créer des conditions propices au renforcement de la recherche et du développement des variétés de riz de haute qualité, de favoriser l’application des progrès scientifiques et technologiques dans la production, de chercher à diversifier les débouchés, ainsi que d’accélérer les études de marché pour donner des prévisions sur la demande d'importation des marchés, etc.Au cours du premier semestre, les exportations de riz ont augmenté de 22,2% en volume et de 34,7% en valeur par rapport à la même période en 2022, contribuant ainsi à la croissance du secteur agricole et de l'économie.-VNA