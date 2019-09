Un numéro artistique lors du programme organisé à l’Opéra de Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Beaucoup d’activités culturelles et artistiques sont organisées dans l’ensemble du pays pour marquer le 74e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Le 31 août, un programme artistique en l’honneur du cinquantenaire de la réalisation du testament du Président Ho Chi Minh a eu lieu à l’Opéra de Hanoï. Il a présenté des numéros artistiques et chansons louant le Président Ho Chi Minh, le Parti et la lutte pour la libération nationale. Une rencontre avec des témoins historiques a également été organisée dans ce cadre, outre la projection de documentaires sur l’Oncle Ho, des jalons historiques pendant la guerre de résistance contre l’armée américaine.

L’événement a été organisé conjointement par le journal Nhan Dan (Peuple) et le comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh.

Le même jour, le Comité populaire du district de Mu Cang Chai, province montagneuse de Yen Bai, a organisé diverses activités en l’honneur de la Fête nationale, notamment le marché Mu Cang Chai et une exposition artistique sur la beauté culturelle et touristique et les rizières en terrasse de la localité.

A cette occasion, une course de pirogue du district de Quang Ninh, province centrale de Quang Binh, a été organisée dimanche matin, le 1er septembre, sur la rivière de Nhât Lê, avec la participation de 22 équipes venues de nombreuses localités. -VNA