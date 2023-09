Hanoï (VNA) - A l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), une délégation de l'ambassade du Laos en Australie, conduite par l'ambassadeur Sinchai Manivanh, est venue féliciter l'ambassade du Vietnam en Australie.



Remerciant la délégation lao, l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, a émis le souhait que les deux ambassades renforcent leur coordination, contribuant ainsi à promouvoir la coopération entre les deux pays.



À Cuba, à l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre et du 54e anniversaire de la mort du Président Hô Chi Minh, l'ambassade du Vietnam a organisé une cérémonie commémorative en l'honneur du Président Hô Chi Minh dans le parc qui porte son nom à La Havane.

L'ambassadeur vietnamien à Cuba, Le Thanh Tung, ainsi que des Vietnamiens et des Cubains lors de la cérémonie. Photo: VNA

Le même jour, la presse cubaine a publié les messages de félicitations du Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et au président Vo Van Thuong; du Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz pour son homologue Pham Minh Chinh; et du président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández, au président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue.Dans leurs messages, les dirigeants cubains ont affirmé leur souhait de continuer à promouvoir les relations traditionnelles spéciales et la coopération intégrale entre les deux pays.A cette occasion, la presse cubaine a publié plusieurs articles louant les réalisations de développement du Vietnam.