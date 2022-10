Lors de l'événement. Photo: ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme

Séoul (VNA) - Un dîner de gala s'est tenu dans la soirée du 17 octobre à l'hôtel Westin Chosun à Séoul, dans le cadre de la Fête de la culture et du tourisme vietnamiens en République de Corée 2022 à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée (22 décembre 1992).

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyen Vu Tung, a souligné que le gouvernement vietnamien attache toujours une priorité à la promotion des relations de coopération multiformes avec la République de Corée.

La similitude de culture, d'affection et les relations étroites entre les peuples des deux pays constituent une base importante pour approfondir le partenariat de coopération stratégique Vietnam - République de Corée. Le pays d'Asie de l'Est abrite actuellement plus de 200.000 citoyens vietnamiens, et vice versa, dont 60.000 familles multiculturelles vietnamiennes et sud-coréennes.

Des excellentes performances artistiques ont été interprétées par des artistes du Théâtre d'art contemporain du Vietnam lors du gala. -VNA