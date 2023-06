La banque commerciale par actions du Commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank). Photo: VCB

Hanoï (VNA) - Depuis le début de l'année, la Banque d'État du Vietnam (BEV) a continuellement à quatre reprises les taux directeurs, avec une réduction de 0,5% à 2% par an, dans un contexte où les taux d'intérêt mondiaux continuent d'augmenter et restent à un niveau élevé.

Les décisions susmentionnées ont clairement reflété l'urgence de la BEV à soutenir la croissance économique par le biais du canal du crédit.

Jusqu'à présent, le niveau des taux d'intérêt est fondamentalement stable, les taux d'intérêt sur les dépôts et les prêts ont tendance à diminuer progressivement. Le taux d'intérêt moyen sur les dépôts des banques commerciales est d'environ 5,8 % par an (en baisse de 0,7% par rapport à fin 2022); le taux d'intérêt moyen sur les prêts en dông est d'environ 8,9 % par an (en baisse de 1,0% par an par rapport à fin 2022).

De cette manière, le plafond du taux de dépôt a été réduit à 4,75 % par an, atteignant presque le niveau d'avant la pandémie de COVID-19.

Pendant ce temps, jusqu'au 20 juin, le taux moyen des prêts au jour le jour, à une semaine et à deux semaines était de 0,55%; 0,80% et 1,48 %, respectivement.

La BEV. Photo: vneconomy.vn vneconomy.vn

La poursuite de la baisse des taux directeurs de la BEV confirme la tendance à la baisse des taux d'intérêt dans les temps à venir, orientant ainsi les organisations de crédit à être plus audacieux et plus drastiques dans la baisse des taux de prêts, contribuant à la reprise et la croissance économiques.

Selon Cân Van Luc, économiste, membre du Conseil consultatif national de la politique financière et monétaire, la réduction des taux directeurs de la BEV a montré de plus en plus clairement le changement de politique monétaire d'une manière prudente à une manière de détente, contribuant à encourager le flux d'épargne passant à l'investissement et à la consommation.

Dans le rapport sur la mise à jour macroéconomique du Vietnam récemment publié, la Banque mondiale a évalué que, alors que l'inflation montre des signes de ralentissement, la BEV a assoupli ses politiques monétaires pour soutenir l'économie.

Le gouverneur général adjoint de la BEV, Dao Minh Tu, a déclaré que son entité se concentrait actuellement sur la baisse du taux directeurs, tandis que les banques commerciales devraient soutenir les entreprises en termes de taux des prêts.

En plus d'abaisser les taux d'intérêt, les économistes s'attendent à ce que la BEV prenne de nouvelles mesures pour augmenter la masse monétaire dans le système.

Selon le directeur général de la banque commerciale par actions du Commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), Nguyen Thanh Tung, son entité a mis en place deux programmes de réduction des taux des prêts, soutenant plus de 110.000 clients.



De son côté, le président de l'Association des petites et moyennes entreprises (PME), Nguyen Van Than, a évoqué les difficultés des petites et moyennes entreprises à accéder au capital et a exprimé son souhait que les autorités compétentes étudient et disposent d'une approche efficace et raisonnable solution à ce problème.-VNA