Hanoï (VNA) - Avec 1,7 million, les petites et micro-entreprises du Vietnam représentent plus de 80% du nombre des entreprises au Vietnam, créant le plus d'emplois. Cependant, cette force d'affaires a peu de conditions pour accéder aux connaissances et outils avancés.

Photo d'illustration: VOV



Lors de la récente cérémonie de lancement de la communauté des petites et micro-entreprises (One Business Connection - OBC) à Ho Chi Minh-Ville, un représentant de l'OBC a déclaré qu'elle devrait rassembler 8.000 entreprises. De 2022 à 2030, le Vietnam devrait compter environ 2,4 millions de petites et micro-entreprises, dont 47.000 membres au sein de l’OBC.



Le lancement de l’OBC, selon son président Nguyen Van Hoa, est nécessaire pour faire évoluer la base de connaissances des entreprises vietnamiennes et les intégrer progressivement dans la base mondiale des connaissances commerciales.



L’OBC se consacre à apporter les connaissances les plus efficaces et les plus avancées au monde au Vietnam, en se concentrant sur trois domaines: administration des affaires, compétences de développement du personnel et compétences de connectivité.



Les liens avec des dirigeants, des experts et des formateurs professionnels aidera l'OBC à atteindre rapidement son objectif de construire une communauté d'affaires active avec 6 valeurs fondamentales: Intégrité, Communauté, Reconnaissance, Responsabilité, Connaissance et Activité.



Le plus grand objectif de l'OBC est un développement exceptionnel et durable et une intégration mondiale rapide pour rendre le pays et le peuple vietnamiens de plus en plus puissants et heureux. -CPV/VNA